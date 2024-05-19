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Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №10 - Львів (78715) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
336,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -40,02 грн
318,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
402,99
Економія: -84,02 грн
318,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
336,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
330,27
Економія: -15,82 грн
314,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
336,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -32,02 грн
318,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
412,99
Економія: -94,02 грн
318,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
336,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
424,99
Економія: -106,02 грн
318,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
311,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
354,99
Економія: -36,02 грн
318,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
336,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
401,99
Економія: -83,02 грн
318,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
336,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
336,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (261)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
336,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
353,26
Економія: -22,88 грн
330,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -97,02 грн
318,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
313,02 грн