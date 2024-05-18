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Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №10 - Харків (78715) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
336,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
336,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
336,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
336,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
336,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
359,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
345,99
Економія: -27,28 грн
318,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
348,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
336,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
336,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
336,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
311,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
336,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
349,37
Економія: -31,97 грн
317,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
336,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
336,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
338,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
363,99
Економія: -45,28 грн
318,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
336,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
336,60 грн