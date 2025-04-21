Верапаміл-Дарниця (Verapamilum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,78
Економія при броні: -7,07 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,45
Економія при броні: -4,34 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
126,02
Економія при броні: -15,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,92
Економія при броні: -6,21 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
81,26
Економія при броні: -6,65 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
26,88
Економія при броні: -4,17 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
76,13
Економія при броні: -2,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,49
Економія при броні: -5,34 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
125,78
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,34
Економія при броні: -5,19 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
44,81
Економія при броні: -5,66 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
137,84
Економія при броні: -6,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,37
Економія при броні: -4,12 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
115,53
Економія при броні: -9,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,90
Економія при броні: -4,65 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
62,26
Економія при броні: -9,64 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн