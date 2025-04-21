Верапаміл-Дарниця (Verapamilum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,51
Економія при броні: -3,41 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
169,49
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -1,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,87
Економія при броні: -13,68 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
118,63
Економія при броні: -7,27 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,89
Економія при броні: -1,24 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
111,26
Економія при броні: -17,99 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -1,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -1,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -1,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
104,29
Економія при броні: -8,47 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,94
Економія при броні: -5,53 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
103,63
Економія при броні: -15,92 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
128,35
Економія при броні: -30,88 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
133,49
Економія при броні: -9,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -1,40 грн