Верапаміл-Дарниця (Verapamilum-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 606 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,00
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
106,88
Економія при броні: -8,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,82
Економія при броні: -5,40 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
117,23
Економія при броні: -10,26 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
26,45
Економія при броні: -2,06 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
112,70
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,59
Економія при броні: -5,42 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
112,95
Економія при броні: -19,72 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,50
Економія при броні: -0,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ