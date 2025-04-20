Верапаміл-Дарниця (Verapamilum-Darnitsa)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,50
Економія при броні: -5,97 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
113,00
Економія при броні: -25,25 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,52
Економія при броні: -4,16 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
110,50
Економія при броні: -5,49 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
170,68
Економія при броні: -9,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
30,39
Економія при броні: -5,06 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
115,60
Економія при броні: -22,34 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
163,00
Економія при броні: -7,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
31,83
Економія при броні: -3,52 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,70
Економія при броні: -1,39 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
112,66
Економія при броні: -25,49 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
170,15
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,80
Економія при броні: -0,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,21
Економія при броні: -3,90 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
101,76
Економія при броні: -14,59 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
64,38
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,68
Економія при броні: -3,92 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
128,10
Економія при броні: -30,45 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,08
Економія при броні: -3,32 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
127,96
Економія при броні: -22,98 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
29,09
Економія при броні: -3,33 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
71,55
Економія при броні: -12,96 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
185,29
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,80
Економія при броні: -0,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн