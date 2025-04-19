Верапаміл-Дарниця (Verapamilum-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
116,42
Економія при броні: -19,01 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
31,10
Економія при броні: -4,07 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
124,32
Економія при броні: -9,67 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -8,60 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
27,80
Економія при броні: -0,40 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
169,20
Економія при броні: -4,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
28,44
Економія при броні: -1,61 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
111,08
Економія при броні: -6,54 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,80
Економія при броні: -6,00 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
123,37
Економія при броні: -7,58 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
122,76
Економія при броні: -15,68 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
123,16
Економія при броні: -8,35 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
32,51
Економія при броні: -5,50 грн
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
126,26
Економія при броні: -22,31 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
168,35
Економія при броні: -9,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 40 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Верапаміл-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою 80 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
113,68
Економія при броні: -16,15 грн
Верапаміл-Дарниця розчин для ін'єкцій 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
180,20 грн