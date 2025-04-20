Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
617,14
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
583,20
Економія при броні: -27,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
592,40
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
294,00
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
643,70
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
592,37
Економія при броні: -20,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
674,10
Економія при броні: -120,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
310,75
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,25
Економія при броні: -24,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
701,80
Економія при броні: -42,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
588,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,74
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
301,75
Економія при броні: -24,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм