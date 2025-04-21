Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
629,28
Економія при броні: -58,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
636,43
Економія при броні: -65,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
609,56
Економія при броні: -62,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
341,65
Економія при броні: -56,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
635,22
Економія при броні: -64,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
631,95
Економія при броні: -95,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
294,50
Економія при броні: -16,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
622,80
Економія при броні: -66,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50
Економія при броні: -91,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн