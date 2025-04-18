Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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691,91
Економія при броні: -43,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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605,92
Економія при броні: -21,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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607,80
Економія при броні: -48,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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674,10
Економія при броні: -118,00 грн
Аптека нц
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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660,10 грн
Аптека ніжних цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
681,43
Економія при броні: -22,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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660,10 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
615,94
Економія при броні: -32,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
629,51
Економія при броні: -70,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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684,68
Економія при броні: -26,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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614,13
Економія при броні: -72,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
643,70
Економія при броні: -87,60 грн