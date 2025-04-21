Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
600,31
Економія при броні: -55,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
701,38
Економія при броні: -42,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
676,84
Економія при броні: -43,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
626,79
Економія при броні: -83,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
665,21
Економія при броні: -31,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
560,98
Економія при броні: -18,34 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн