Львів (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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613,32
Економія при броні: -67,45 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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330,05
Економія при броні: -54,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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Подорожник
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Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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660,10
Економія при броні: -109,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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660,50 грн
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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300,85
Економія при броні: -32,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
300,64
Економія при броні: -36,59 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
631,60
Економія при броні: -80,60 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,30
Економія при броні: -132,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
315,80
Економія при броні: -40,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
330,25
Економія при броні: -54,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,30
Економія при броні: -132,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
630,11
Економія при броні: -98,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
608,80
Економія при броні: -57,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,30
Економія при броні: -132,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
677,50
Економія при броні: -126,50 грн