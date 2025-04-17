Київ (адресу не вказано)
Доступно в 474 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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589,80
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
611,10
Економія при броні: -51,10 грн
Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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709,60
Економія при броні: -152,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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620,98
Економія при броні: -59,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
686,33
Економія при броні: -28,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Біла ромашка
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Зачиняється за 4 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
635,64
Економія при броні: -19,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
343,30
Економія при броні: -14,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
271,83
Економія при броні: -9,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
609,56
Економія при броні: -48,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
587,60
Економія при броні: -27,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
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