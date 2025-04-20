Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
588,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
624,85
Економія при броні: -97,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
679,17
Економія при броні: -19,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
674,82
Економія при броні: -31,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
686,74
Економія при броні: -27,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
659,76
Економія при броні: -41,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
685,95
Економія при броні: -42,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
697,05
Економія при броні: -38,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
659,82
Економія при броні: -41,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
338,56
Економія при броні: -20,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм