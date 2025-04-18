Харків (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
606,96
Економія при броні: -48,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
667,33
Економія при броні: -24,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
317,15
Економія при броні: -31,65 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
683,30
Економія при броні: -112,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
629,42
Економія при броні: -23,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
625,03
Економія при броні: -72,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
632,56
Економія при броні: -24,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
637,97
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
620,60
Економія при броні: -23,66 грн