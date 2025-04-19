Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
602,38
Економія при броні: -66,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
632,74
Економія при броні: -52,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
626,90
Економія при броні: -42,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
674,10
Економія при броні: -124,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
625,51
Економія при броні: -88,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
299,10
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
643,34
Економія при броні: -97,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
640,19
Економія при броні: -94,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
287,38
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
601,86
Економія при броні: -50,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
595,47
Економія при броні: -27,73 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
336,58
Економія при броні: -12,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
679,62
Економія при броні: -42,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
338,56
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Гістафен таблетки 50 мг блістер №20
Олайнфарм
660,50 грн