Кордіамін®-Дарниця (Cordiaminum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
147.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,44
Економія при броні: -2,68 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
191.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
368.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
10,00
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Герца, вул. Асакі Г., 2-А
381.4 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
68,32
Економія при броні: -1,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
433.7 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
442.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Банилів, вул. Гостинець, 102
452.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 20
457.9 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,85
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 108
488.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,94
Економія при броні: -1,17 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
539.8 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 67
606.3 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,84
Економія при броні: -3,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
615.5 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,82
Економія при броні: -2,25 грн