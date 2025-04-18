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Кордіамін
®
-Дарниця (Cordiaminum-Darnitsa)
Кордіамін
®
-Дарниця (Cordiaminum-Darnitsa)
Київ
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
20.4 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,43
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
361.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
10,00
Економія при броні:
-0,80 грн
9,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
399.7 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 108
400.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,94
Економія при броні:
-1,17 грн
28,77
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Герца, вул. Асакі Г., 2-А
401.1 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
68,32
Економія при броні:
-1,19 грн
67,13
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 8
414.9 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
38,43
Економія при броні:
-0,12 грн
38,31
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
431.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
32,76
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Банилів, вул. Гостинець, 102
440.2 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,51
Економія при броні:
-0,52 грн
60,98
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 20
457.4 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,24
Економія при броні:
-0,17 грн
61,06
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
466.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,82
Економія при броні:
-2,25 грн
27,57
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
566.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,44
Економія при броні:
-2,68 грн
36,76
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
581.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
55,86
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 67
601.3 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,84
Економія при броні:
-3,08 грн
36,76
грн
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