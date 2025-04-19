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Кордіамін
®
-Дарниця (Cordiaminum-Darnitsa)
Кордіамін
®
-Дарниця (Cordiaminum-Darnitsa)
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
31.2 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
10,00
Економія при броні:
-1,20 грн
8,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Щасливе, шосе Харківське, 15
369.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,43
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
376.8 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
32,76
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 10
531.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,44
Економія при броні:
-2,68 грн
36,76
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
579.6 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
55,86
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Герца, вул. Асакі Г., 2-А
644.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
68,32
Економія при броні:
-1,19 грн
67,13
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 39-А
679.2 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
41,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бучач, вул. Галицька, 108
704.5 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,94
Економія при броні:
-1,17 грн
28,77
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Банилів, вул. Гостинець, 102
709.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,35
Економія при броні:
-0,13 грн
61,22
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 20
721.9 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
61,96
Економія при броні:
-0,25 грн
61,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бережани, пл. Ринок, 8
739.4 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
38,68
Економія при броні:
-0,34 грн
38,34
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Навроцького, 23
807.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
29,82
Економія при броні:
-2,25 грн
27,57
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Миру, 67
883.0 км
Кордіамін®-Дарниця розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
39,84
Економія при броні:
-3,08 грн
36,76
грн
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