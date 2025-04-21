Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
892,67
Економія при броні: -140,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
813,80
Економія при броні: -39,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
821,10
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
832,16
Економія при броні: -116,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
901,45
Економія при броні: -110,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
858,22
Економія при броні: -66,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
893,92
Економія при броні: -135,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
921,45
Економія при броні: -134,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн