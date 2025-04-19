Львів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
851,84
Економія при броні: -107,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
874,40
Економія при броні: -133,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
841,52
Економія при броні: -109,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
744,10
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
840,10
Економія при броні: -98,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
842,96
Економія при броні: -113,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
808,40
Економія при броні: -67,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
860,20
Економія при броні: -118,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,50
Економія при броні: -92,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
855,90
Економія при броні: -114,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн