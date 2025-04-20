Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
786,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
828,59
Економія при броні: -41,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
911,15
Економія при броні: -151,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
824,00
Економія при броні: -99,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
859,13
Економія при броні: -135,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
853,64
Економія при броні: -129,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
896,70
Економія при броні: -65,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
888,23
Економія при броні: -56,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
881,23
Економія при броні: -49,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
889,31
Економія при броні: -57,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
786,00
Економія при броні: -82,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн