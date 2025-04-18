Харків (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
828,07
Економія при броні: -91,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
867,38
Економія при броні: -97,08 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
800,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
891,63
Економія при броні: -114,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
868,56
Економія при броні: -38,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
800,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
800,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
800,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
878,01
Економія при броні: -98,36 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
800,30 грн