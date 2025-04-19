Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
896,46
Економія при броні: -107,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
883,81
Економія при броні: -170,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
869,50
Економія при броні: -50,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
850,50
Економія при броні: -91,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
897,12
Економія при броні: -109,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
878,83
Економія при броні: -46,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
877,40
Економія при броні: -163,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
880,56
Економія при броні: -167,16 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
904,55
Економія при броні: -99,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
918,04
Економія при броні: -126,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
890,23
Економія при броні: -98,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
833,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
899,73
Економія при броні: -67,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
870,83
Економія при броні: -39,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
935,81
Економія при броні: -143,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Сомазина® розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
844,12
Економія при броні: -52,01 грн