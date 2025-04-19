Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
115,24
Економія при броні: -3,57 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
119,90
Економія при броні: -5,59 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
137,00
Економія при броні: -22,60 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,00
Економія при броні: -10,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
290,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,00
Економія при броні: -24,00 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
137,00
Економія при броні: -22,60 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
125,08
Економія при броні: -16,04 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
94,19
Економія при броні: -10,50 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
92,44
Економія при броні: -8,32 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
129,08
Економія при броні: -16,59 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
125,89
Економія при броні: -18,23 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн