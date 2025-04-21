Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
125,21
Економія при броні: -17,70 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,60
Економія при броні: -6,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
113,42
Економія при броні: -5,91 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
318,21
Економія при броні: -16,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
100,57
Економія при броні: -11,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,60
Економія при броні: -6,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,50
Економія при броні: -6,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
112,34
Економія при броні: -4,83 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
123,14
Економія при броні: -12,25 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
31,98
Економія при броні: -1,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
137,00
Економія при броні: -18,80 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
31,13
Економія при броні: -1,57 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
127,04
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
112,62
Економія при броні: -7,17 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
62,15
Економія при броні: -3,05 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
112,78
Економія при броні: -8,54 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
150,12
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
114,78
Економія при броні: -10,54 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
303,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,60
Економія при броні: -6,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
88,53
Економія при броні: -7,74 грн