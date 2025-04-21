Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
117,29
Економія при броні: -5,53 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
121,90
Економія при броні: -5,80 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
125,50
Економія при броні: -10,52 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,60
Економія при броні: -8,50 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
122,73
Економія при броні: -7,52 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
120,36
Економія при броні: -5,15 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,50
Економія при броні: -8,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
121,90
Економія при броні: -5,80 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
121,90
Економія при броні: -5,80 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
117,92
Економія при броні: -10,39 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
114,62
Економія при броні: -10,63 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
127,27
Економія при броні: -17,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10
Економія при броні: -18,00 грн