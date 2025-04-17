Київ (адресу не вказано)
Доступно в 686 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -6,20 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -26,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
129,07
Економія при броні: -21,61 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
130,90
Економія при броні: -28,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
113,73
Економія при броні: -5,57 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
137,00
Економія при броні: -19,00 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
125,74
Економія при броні: -10,23 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
133,48
Економія при броні: -4,00 грн