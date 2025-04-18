Харків (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
90,31
Економія при броні: -3,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
119,05
Економія при броні: -5,72 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
136,90
Економія при броні: -19,00 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
136,90
Економія при броні: -19,00 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
86,35
Економія при броні: -5,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
119,00
Економія при броні: -5,77 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,50
Економія при броні: -6,60 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ