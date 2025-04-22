Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,20
Економія при броні: -7,20 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,30
Економія при броні: -7,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,30
Економія при броні: -7,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
128,70
Економія при броні: -13,85 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,30
Економія при броні: -7,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
93,38
Економія при броні: -5,63 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
127,25
Економія при броні: -12,40 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,30
Економія при броні: -7,30 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,50
Економія при броні: -7,50 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
134,10 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
31,05
Економія при броні: -1,80 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
124,60
Економія при броні: -7,60 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
128,69
Економія при броні: -20,98 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ
118,94
Економія при броні: -4,07 грн
Ритмокор® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ФарКоС ФФ
288,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Ритмокор® капсули блістер №48
ФарКоС ФФ