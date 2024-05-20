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Аскорбінова кислота-Дарниця розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Одеса (65967) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1), ампула (6)
53,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2), ампула (7)
71,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), ампула (3)
66,65
Економія: -6,64 грн
60,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
67,50 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
73,19
Економія: -20,27 грн
52,92 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
66,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2), ампула (8)
53,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
66,73
Економія: -13,81 грн
52,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
79,99
Економія: -19,92 грн
60,07 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
61,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
53,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
73,54
Економія: -9,26 грн
64,28 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
65,33
Економія: -8,83 грн
56,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
69,12
Економія: -16,20 грн
52,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -13,92 грн
60,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3), ампула (6)
70,26
Економія: -13,77 грн
56,49 грн