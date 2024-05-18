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Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (144395) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
8,03
Економія: -1,44 грн
6,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
7,90
Економія: -0,32 грн
7,58 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (7)
9,84
Економія: -1,84 грн
8,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
10,23
Економія: -2,23 грн
8,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Каденюка Леоніда, 10
Всього: упаковка (2)
7,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
8,86
Економія: -0,54 грн
8,32 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (5)
2,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (3)
8,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (3)
7,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (10)
7,64
Економія: -0,42 грн
7,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (1)
8,82
Економія: -0,50 грн
8,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
7,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
8,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 21-А
Всього: упаковка (2)
8,88
Економія: -0,54 грн
8,34 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (3)
6,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
5,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (5)
5,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (12)
8,08 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (11)
10,11
Економія: -0,30 грн
9,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
8,08 грн