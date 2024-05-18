Ампіцилін порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (144395) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Каденюка Леоніда, 10
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Подорожник
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Онуфріївка, вул. Центральна, 10
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Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
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Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
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Харків, вул. Героїв Праці, 6
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Пирятин, вул. Соборна, 12
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 12
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 21-А
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (5)
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Прилуки, вул. Вокзальна, 29
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
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Умань, вул. Європейська, 7/1
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Лісники, вул. Ватутіна, 170
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24