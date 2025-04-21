Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
345,15
Економія при броні: -63,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
275,53
Економія при броні: -13,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
273,95
Економія при броні: -10,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,00
Економія при броні: -59,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
321,13
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
324,37
Економія при броні: -76,89 грн