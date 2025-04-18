Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
324,22
Економія при броні: -81,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
257,47
Економія при броні: -9,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,24
Економія при броні: -68,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
332,98
Економія при броні: -67,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
260,67
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
255,71
Економія при броні: -13,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн