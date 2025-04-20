Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
238,00
Економія при броні: -24,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
42.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Покров, вул. Торгова, 54/2
61.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
61.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
61.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
244,10 грн