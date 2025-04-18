Харків (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
334,98
Економія при броні: -66,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
338,64
Економія при броні: -71,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
345,25
Економія при броні: -77,83 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
242,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,46
Економія при броні: -53,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
344,07
Економія при броні: -56,36 грн