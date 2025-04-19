Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
294,83
Економія при броні: -16,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
338,03
Економія при броні: -42,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
345,04
Економія при броні: -49,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
343,83
Економія при броні: -21,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
5.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
314,97
Економія при броні: -12,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
335,44
Економія при броні: -13,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
7.9 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
340,15
Економія при броні: -18,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
8.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
Дикло-Ф краплі очні 0.1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
341,74
Економія при броні: -72,03 грн