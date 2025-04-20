Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,00
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
179,36
Економія при броні: -6,43 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
127,97
Економія при броні: -36,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,93
Економія при броні: -71,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
170,00
Економія при броні: -17,00 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
232,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
232,00
Економія при броні: -20,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
254,80
Економія при броні: -70,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
179,57
Економія при броні: -6,44 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
251,81
Економія при броні: -9,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -71,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
256,98
Економія при броні: -47,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
180,27
Економія при броні: -7,34 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
265,52
Економія при броні: -80,22 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
180,02
Економія при броні: -19,23 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
267,03
Економія при броні: -81,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
187,23
Економія при броні: -16,02 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн