Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
260,97
Економія при броні: -67,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
260,45
Економія при броні: -79,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -63,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -63,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
164,35
Економія при броні: -7,14 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
264,21
Економія при броні: -65,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
179,87
Економія при броні: -6,94 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
127,75
Економія при броні: -31,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
91,19
Економія при броні: -4,63 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
266,24
Економія при броні: -80,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
181,45
Економія при броні: -8,32 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
258,61
Економія при броні: -72,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,40
Економія при броні: -63,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
90,86
Економія при броні: -4,29 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
254,81
Економія при броні: -12,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
184,93
Економія при броні: -11,80 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
269,95
Економія при броні: -84,65 грн