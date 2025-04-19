Львів (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
181,02
Економія при броні: -11,87 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
170,50
Економія при броні: -43,50 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,20
Економія при броні: -57,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
76,45
Економія при броні: -12,95 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
112,45
Економія при броні: -19,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,20
Економія при броні: -57,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
91,52
Економія при броні: -4,95 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
256,66
Економія при броні: -75,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
182,70
Економія при броні: -9,77 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
260,70
Економія при броні: -67,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
224,90
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90
Економія при броні: -46,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
244,20
Економія при броні: -57,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
219,10
Економія при броні: -32,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
154,30
Економія при броні: -27,30 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
224,90
Економія при броні: -38,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
218,60
Економія при броні: -32,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
79,05
Економія при броні: -15,55 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -69,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка