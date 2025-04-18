Харків (адресу не вказано)
Доступно в 381 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
264,38
Економія при броні: -65,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
181,93
Економія при броні: -7,61 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
253,37
Економія при броні: -76,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
127,75
Економія при броні: -30,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
255,50
Економія при броні: -60,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
173,90 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
249,00
Економія при броні: -54,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
180,16
Економія при броні: -7,23 грн
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
252,93
Економія при броні: -56,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12.5 мг блістер №28
Іпка
Тенорік™ таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг №28
Іпка