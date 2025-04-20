Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
440,00
Економія при броні: -120,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
512,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
460,00
Економія при броні: -122,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
130,03
Економія при броні: -5,32 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
415,90
Економія при броні: -49,58 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,38
Економія при броні: -100,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,16
Економія при броні: -13,24 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
422,71
Економія при броні: -65,03 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
537,04
Економія при броні: -87,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -124,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
435,60
Економія при броні: -67,04 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,00
Економія при броні: -36,00 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,00
Економія при броні: -102,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
500,00
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,00
Економія при броні: -25,00 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,00
Економія при броні: -88,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
500,00
Економія при броні: -88,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,90
Економія при броні: -115,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
293,21
Економія при броні: -39,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,83
Економія при броні: -4,15 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
433,54
Економія при броні: -13,44 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,38
Економія при броні: -26,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
474,20
Економія при броні: -113,50 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,70
Економія при броні: -68,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,29
Економія при броні: -22,35 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
426,70
Економія при броні: -86,79 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,11
Економія при броні: -98,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
123,19
Економія при броні: -4,30 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
417,59
Економія при броні: -60,43 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
530,53
Економія при броні: -102,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,76
Економія при броні: -22,57 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
417,99
Економія при броні: -47,44 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
531,05
Економія при броні: -103,10 грн