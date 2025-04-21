Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
116,81
Економія при броні: -17,99 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
424,08
Економія при броні: -67,05 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
538,78
Економія при броні: -105,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
315,06
Економія при броні: -75,47 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
213,24
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
118,67
Економія при броні: -19,85 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
433,69
Економія при броні: -71,22 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,25
Економія при броні: -95,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
315,38
Економія при броні: -75,79 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -62,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
460,46
Економія при броні: -110,29 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
26,66
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
364,65
Економія при броні: -51,34 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
530,60
Економія при броні: -59,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
117,54
Економія при броні: -18,72 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
419,20
Економія при броні: -62,17 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
532,58
Економія при броні: -99,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
114,87
Економія при броні: -16,05 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
426,38
Економія при броні: -63,52 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
520,55
Економія при броні: -87,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
214,50
Економія при броні: -30,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -62,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,90
Економія при броні: -107,30 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
139,41
Економія при броні: -30,75 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
380,50
Економія при броні: -23,29 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
536,68
Економія при броні: -97,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
126,18
Економія при броні: -17,52 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,25
Економія при броні: -63,04 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,91
Економія при броні: -94,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,70
Економія при броні: -107,10 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
544,40
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,58
Економія при броні: -34,53 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,85
Економія при броні: -62,85 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
534,68
Економія при броні: -96,93 грн