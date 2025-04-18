Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 369 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
154,67
Економія при броні: -9,64 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
429,80
Економія при броні: -43,19 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
546,05
Економія при броні: -96,32 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
134,09
Економія при броні: -4,41 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
416,70
Економія при броні: -35,60 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
520,10
Економія при броні: -46,19 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
117,20
Економія при броні: -6,88 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
417,99
Економія при броні: -39,14 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
531,05
Економія при броні: -102,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
118,16
Економія при броні: -7,13 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
428,87
Економія при броні: -71,64 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
544,87
Економія при броні: -116,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,70
Економія при броні: -113,50 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
399,97
Економія при броні: -51,45 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм