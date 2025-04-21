Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
422,95
Економія при броні: -47,26 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
527,90
Економія при броні: -84,83 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
193,88
Економія при броні: -49,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,20
Економія при броні: -69,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
123,02
Економія при броні: -4,80 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
419,36
Економія при броні: -62,22 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
532,79
Економія при броні: -105,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
429,00
Економія при броні: -67,30 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
523,50
Економія при броні: -59,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
129,11
Економія при броні: -7,91 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
429,32
Економія при броні: -83,44 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
545,43
Економія при броні: -104,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
126,23
Економія при броні: -5,40 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
421,01
Економія при броні: -74,24 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
534,89
Економія при броні: -93,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
321,75
Економія при броні: -50,47 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
544,50
Економія при броні: -80,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
278,85
Економія при броні: -43,74 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,60
Економія при броні: -64,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
150,15
Економія при броні: -23,55 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,20
Економія при броні: -69,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
121,17
Економія при броні: -7,73 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
387,72
Економія при броні: -30,19 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
546,87
Економія при броні: -114,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
119,93
Економія при броні: -14,45 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
427,70
Економія при броні: -70,79 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,83
Економія при броні: -94,54 грн