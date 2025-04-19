Львів (адресу не вказано)
Доступно в 270 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
136,29
Економія при броні: -25,22 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
439,72
Економія при броні: -76,88 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
545,18
Економія при броні: -104,38 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
474,40
Економія при броні: -102,10 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -66,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
150,80
Економія при броні: -38,40 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,70
Економія при броні: -103,40 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
266,55
Економія при броні: -33,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
150,80
Економія при броні: -38,40 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -112,40 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -66,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
134,64
Економія при броні: -32,52 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,92
Економія при броні: -65,50 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
538,57
Економія при броні: -99,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,45
Економія при броні: -20,99 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,63
Економія при броні: -60,64 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,75
Економія при броні: -84,45 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -112,40 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -66,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
237,85
Економія при броні: -51,70 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -66,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
474,20
Економія при броні: -101,90 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -66,50 грн