Київ (адресу не вказано)
Доступно в 940 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №10
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
266,59
Економія при броні: -56,82 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
399,83
Економія при броні: -43,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
148,00
Економія при броні: -32,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
485,20
Економія при броні: -103,80 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
532,10
Економія при броні: -57,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
138,40
Економія при броні: -22,16 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
412,40
Економія при броні: -15,21 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
621,40
Економія при броні: -146,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
501,10
Економія при броні: -107,60 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
617,00
Економія при броні: -142,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
119,75
Економія при броні: -11,82 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
436,60
Економія при броні: -77,18 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,57
Економія при броні: -112,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,60
Економія при броні: -28,66 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
419,87
Економія при броні: -90,19 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
635,00
Економія при броні: -164,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
130,39
Економія при броні: -16,18 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,75
Економія при броні: -51,96 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
538,37
Економія при броні: -88,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,40
Економія при броні: -17,90 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -103,30 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,20
Економія при броні: -58,60 грн