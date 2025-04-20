Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
235,95
Економія при броні: -33,99 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
530,60
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
124,81
Економія при броні: -6,16 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,92
Економія при броні: -61,40 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
538,57
Економія при броні: -110,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,00
Економія при броні: -96,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
500,00
Економія при броні: -94,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
134,69
Економія при броні: -23,76 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
424,08
Економія при броні: -41,79 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
538,78
Економія при броні: -89,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,66
Економія при броні: -12,86 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
431,50
Економія при броні: -68,97 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
525,58
Економія при броні: -103,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
129,78
Економія при броні: -19,46 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
415,09
Економія при броні: -70,89 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
518,09
Економія при броні: -99,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
118,54
Економія при броні: -7,71 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
432,19
Економія при броні: -93,64 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
537,09
Економія при броні: -124,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
145,41
Економія при броні: -35,25 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
115,04
Економія при броні: -4,67 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,05
Економія при броні: -57,57 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,66
Економія при броні: -120,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
120,63
Економія при броні: -12,01 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
430,20
Економія при броні: -67,83 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
546,56
Економія при броні: -107,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
290,82
Економія при броні: -70,50 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,70
Економія при броні: -80,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
117,19
Економія при броні: -8,28 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
439,32
Економія при броні: -97,42 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
545,95
Економія при броні: -133,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
119,54
Економія при броні: -10,92 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
426,33
Економія при броні: -63,96 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
541,64
Економія при броні: -102,41 грн