Харків (адресу не вказано)
Доступно в 434 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
123,91
Економія при броні: -4,16 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
416,98
Економія при броні: -45,43 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,77
Економія при броні: -88,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,81
Економія при броні: -22,41 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
418,48
Економія при броні: -60,06 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
531,66
Економія при броні: -93,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -98,80 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
517,27
Економія при броні: -63,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,90
Економія при броні: -90,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
544,50
Економія при броні: -67,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
121,17
Економія при броні: -24,70 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,70
Економія при броні: -65,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм