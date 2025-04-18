Київ
Атоксіл (Atoxil)

Атоксіл (Atoxil)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 434 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
426,00 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
428,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,60 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
424,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
444,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
485,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
120,50 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
443,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
123,91
Економія при броні: -4,16 грн
119,75 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
416,98
Економія при броні: -45,43 грн
371,55 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,77
Економія при броні: -88,33 грн
441,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
137,24 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
430,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
482,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
431,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
473,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
343,80 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
427,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,81
Економія при броні: -22,41 грн
110,40 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
418,48
Економія при броні: -60,06 грн
358,42 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
531,66
Економія при броні: -93,56 грн
438,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -98,80 грн
385,90 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
517,27
Економія при броні: -63,74 грн
453,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
104,00 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
342,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
475,90
Економія при броні: -90,00 грн
385,90 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
544,50
Економія при броні: -67,10 грн
477,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
472,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
493,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
106,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
346,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
424,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
346,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
423,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
346,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
422,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
121,17
Економія при броні: -24,70 грн
96,47 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,70
Економія при броні: -65,30 грн
477,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
103,31 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
342,80 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
422,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
144,44 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
425,20 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
115,40 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
370,90 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
441,00 грн
ГоловнаКошикОбране