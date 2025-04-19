Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
129,68
Економія при броні: -13,55 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
421,46
Економія при броні: -46,04 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
535,45
Економія при броні: -97,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,64
Економія при броні: -17,51 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,77
Економія при броні: -45,35 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
525,18
Економія при броні: -87,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
132,66
Економія при броні: -13,94 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
441,99
Економія при броні: -28,84 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
547,74
Економія при броні: -69,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
150,80
Економія при броні: -38,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -116,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -68,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -116,00 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,30
Економія при броні: -69,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
134,93
Економія при броні: -17,02 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
421,54
Економія при броні: -77,28 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
535,55
Економія при броні: -98,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
129,33
Економія при броні: -10,06 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,33
Економія при броні: -58,01 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
534,02
Економія при броні: -83,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
452,10
Економія при броні: -101,84 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,20
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,76
Економія при броні: -15,85 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
427,82
Економія при броні: -83,01 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
543,54
Економія при броні: -106,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
133,11
Економія при броні: -15,20 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
425,73
Економія при броні: -81,47 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
540,88
Економія при броні: -103,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
135,65
Економія при броні: -14,67 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
427,10
Економія при броні: -41,55 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,62
Економія при броні: -119,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
131,53
Економія при броні: -21,72 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
420,69
Економія при броні: -58,71 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
525,08
Економія при броні: -85,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
134,58
Економія при броні: -24,77 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
424,04
Економія при броні: -62,06 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,26
Економія при броні: -89,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
128,19
Економія при броні: -14,66 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
416,62
Економія при броні: -33,69 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,31
Економія при броні: -90,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм